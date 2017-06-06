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İstanbul'da 'Kurt Kapanı-5' operasyonu

Kentte 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor.

Güncel / 06 Haziran 2017 Salı 13:12
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-5' operasyonu

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı-5' operasyonu kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerde görevli 5 bin polis katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama ve denetim gerçekleştirileceği bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

'Kurt Kapanı-5' operasyonu kapsamında, saat 13.00'te başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek. Kaynak : AA

Sabiha GökçenMustafa ÇalışkanPolis HelikopteriAtatürkEmniyet Müdürü


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