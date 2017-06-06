Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan Arda Turan çıkışı geldi.



Yılmaz Erdoğan'ın bir oyununu izlediğini söyleyen Küçükkaya, 'Çok ilginç bir şey oldu. Yılmaz Erdoğan, aramızda dünya çapında bir yıldızımız var. Barcelona'da oynayan Arda Turan dedi. Normal koşullarda bir toplum kendi yıldızına sevgi saygı besliyorsa orada alkış kopar. İnanın bana kimse alkışlamadı.' dedi.



Sözlerinin devamında yıldız futbolcunun milli takım uçağında bir gazeteciye fiziki saldırıda bulunduğu yönündeki haberi hatırlatan Küçükkaya, 'Arda Turan hiç yakışıyor mu sana? Bir tarafta Tarkan gibi bir sanatçı olacaksın ve zeytinliklere sahip çıkacaksın. Bir taraftan da Arda Turan gibi gazetecilere saldıran bir Arda Turan olacaksın.' ifadesini kullandı.



Küçükkaya sözlerini şöyle tamamladı: Derler ya; ben sana futbolcu olamazsın, Barcelona'ya trafnsfer olamazsın demedim; ben sana adam olamazsın dedim adam...



Arda uçakta gazeteciye saldırdı Kaynak : Beyaz Gazete Özel