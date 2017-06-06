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İftar programında sürpriz isim

Real Madrid'in Fransız futbolcusu, orucunu Fatih Belediyesi'nin Haseki Külliyesi yanındaki alanda düzenlediği iftar organizasyonunda açtı.

Yaşam / 06 Haziran 2017 Salı 21:42
İftar programında sürpriz isim

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız futbolcusu Karim Benzema, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarı organizasyonuna katıldı.

Benzama, Haseki Külliyesi yanındaki alanda düzenlenen iftar organizasyonunda, su ile orucunu açtıktan sonra yemeğini yedi.

Edilen duanın ardından, Fatih'te yaşayan Afrikalı futbolcular ile bir araya gelen Benzema, sonrasında alandan ayrıldı.

- İlk ziyaret Fatih Belediyesi'ne

Karim Benzema, iftar organizasyonundan önce ilk olarak Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, kapıda karşıladığı Benzema'yı makamında ağırladı. Demir, ünlü futbolcuya, Fatih'in tarihi ve İstanbul'un fethi ile ilgili kısa bilgi aktardı.

Ziyaretin sonunda Mustafa Demir, Benzema'ya, Süleymaniye Camisi'nin maketini hediye etti. Benzema da yanında getirdiği Real Madrid formasını imzalayarak, Fatih Belediye Başkanı'na verdi.

- Benzema'dan felçli hastaya ziyaret

Fransız futbolcu, Fatih Belediyesi'nden sonra, ilçede yaşayan felçli hasta Zekeriya Akgül'ü evinde ziyaret etti.

Benzema, 9 yıl önce bir arabanın çarpması sonucunda felç kalan eski amatör futbolcu Akgül'ün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Benzema'nın yarın Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

Kaynak : AA

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