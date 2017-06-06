USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel / 06 Haziran 2017 Salı 01:52
Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İsrailli bakan: Katar krizi büyük fırsat İsrailli bakan: Katar krizi büyük fırsat Katar kriziyle ilgili ABD'den ilk açıklama Katar kriziyle ilgili ABD'den ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Arap ülkelerine çağrı Cumhurbaşkanlığı'ndan Arap ülkelerine çağrı Cumhurbaşkanlığı'ndan Katar açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan Katar açıklaması

CumhurbaşkanıKuveyt EmiriCumhurbaşkanlığıVladimir PutinSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı