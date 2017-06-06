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Dünyaca ünlü işadamı hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı işadamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşamını yitirdi.

Dünya / 06 Haziran 2017 Salı 22:39
Dünyaca ünlü işadamı hayatını kaybetti

Ailesi, parkinson tedavisi gören 82 yaşındaki Kaşıkçı'nın bugün Londra'da öldüğünü açıkladı.

Servetini silah ticaretiyle yapan Kaşıkçı, 1970 ve 1980'li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.

Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile ilişkisi nedeniyle maruz kaldığı suçlamalar yüzünden bir süre İsviçre'de hapis yatan Kaşıkçı, bu soruşturmada aklanmıştı.

İşadamı kimliğinin yanında magazin dünyasının da tanınan yüzleri arasında yer alan Kaşıkçı, bir dönem dünyanın en büyük yatlarından birine sahip olmasıyla da gündeme gelmişti. 86 metrelik “Nabila” adlı yatını önce Brunei Sultanı, ondan da ABD Başkanı Donald Trump satın almıştı. Yat, bir James Bond filminde de kullanılmıştı.

Kaşıkçı, Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed'in de dayısıydı.

Kaynak : AA

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