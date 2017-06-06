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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, dün gün içinde başlattığı yükselişini bugüne de taşıyarak 3,53'ün üzerine çıktı.

Ekonomi / 06 Haziran 2017 Salı 09:56
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün 3,4989 ile 19 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 3,50'nin altında tutunamadı ve günü yüzde 0,41 artışla 3,5233'ten tamamladı.

Dolar/TL yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 3,53'ün hemen üzerinde dengelenirken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 artışla 3,9800, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kazancıyla 4,5640'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminin ilk sırasına yerleştiğini, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : AA

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