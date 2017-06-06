Dolandırıcılıkta son nokta: Babasını bile dolandırdı

Amasya'nın Taşova ilçesindeki PTT şubesinde çalışan bir kişinin, babası dahil postanede işlem yapan vatandaşlardan 26 kişinin kimlik bilgileriyle sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan ve PTT kasasından 1 milyon lira çekti.



PARALARI PAVYONDA YEDİ



Eşinden boşanan 2 çocuk babası S.G. (41), babası F.G.'nin adına 30 bin lira ve 25 kişinin adına da sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan toplamda 873 bin lira çekti. Çalıştığı PTT şubesinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirip ATM kasasını ve veznesini de boşaltarak üzerine aldığı 1 milyon TL ile Gürcistan'a kaçmayı planladı.



GÜMRÜKTE YAKALANIRIM DİYE KORKTU



Gümrükte yakalanma endişesiyle İstanbul'a yönelen S.G., paraların tamamına yakınını bir hafta kaldığı İstanbul'daki pavyon ve eğlence mekanlarında harcadı.



BABASI KAYIP BAŞVURUSU YAPTI



Dolandırıldığından haberi olmayan baba F.G.'nin oğlunun kayıp olduğu başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında diğer mağdurlarda polise gelince büyük vurgun ortaya çıktı. Polisin İstanbul'da yakaladığı S.G., Amasya'ya getirilerek Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgusunun ardından Taşova Adliyesine götürüldü.



Polis aracına bindirildiği esnada habercilerin soruları karşısında sessiz kalan S.G.'ye yardım ettiği düşünülen K.B. ile E.G. de Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan, S.G.'nin çalıştığı PTT şubesinin kadın müdürü L.G.'nin de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.



2 TUTUKLAMA



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S. G. ve E. G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Diğer zanlılar K.B. ile L.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

