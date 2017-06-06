Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde kafeterya işleten Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz (31) ile barışabilmek için geçtiğimiz 2 Haziran günü saat 13.30 sıralarında kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu (54), kayınvalidesi Aniye İçoğlu (55) ve baldızı Demet Bilem İçoğlu (31) sitenin bahçesinde konuşmaya başladı.



Temmuz ayında boşanma davaları görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'den barışma isteğine olumsuz yanıt alınca ailenin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder Mevlüt İçoğlu da tabancayla karşılık verdi.



Olayda kayınpeder Mevlüt İçoğlu ve baldız Demet Bilem İçoğlu olay yerinde, eşi Dilem İçoğlu Öz ise kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Kayınvalide Aniye İçoğlu'nun ise hastanede tedavisi devam ediyor.



Kendisi de yaralanan damat Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Tacit Öz, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan Tacit Öz, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kaynak : İHA