Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'a arka çıkmak doğru değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftar yemeğinde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Afganistan ve İngiltere başta olmak üzere kalleş terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.



Teröristin kimliğine, mağdurların milliyetine bakmadan tüm terör eylemlerini lanetliyoruz.



DEAŞ terörünü bertaraf etmek için başka bir terör örgütü devreye alınıyor. Bunun adı kanı kanla temizlemeye çalışmak.



Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz.



'Ben senin dostunum' demek işi çözmüyor. Onun için biz lafla peynir gemisini yürütmüyoruz. Bize icraat lazım.



Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız.



Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır.



DEAŞ'A ARKA ÇIKMAK DOĞRU DEĞİLDİR



Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir.



Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur.



Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır.





