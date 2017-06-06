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Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in ilk ifadesi

Ekrem Yeter hakimlik sorgusunda, kayınpederi Arınç’ın “Faydalı olur” dediği için Gülen cemaatine yakın kişilerin içinde bulunduğunu söyledi.

Güncel / 06 Haziran 2017 Salı 10:12
Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in ilk ifadesi

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYINPEDERİM TAVSİYE ETTİ
Hürriyet'in haberine göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi: 'Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

SÜNNET DÜĞÜNÜ PARASI YATIRDIM
Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya'da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarımı bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya'ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ'nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.'

ARINÇ KONUŞMUŞTU
Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Arınç 'Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz' demişti.

Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı Kaynak : Hürriyet

Ekrem YeterFetö Terör ÖrgütüBülent Arınç


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