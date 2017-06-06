Bozdağ'dan Gülen açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi.



Bozdağ, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yargı alanındaki uyum yasalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, yargıya ilişkin uyum yasa tasarı taslağının hazırlandığını belirtti. Bakan Bozdağ, 'Başbakanlığa gönderildi. Önümüzdeki pazartesi muhtemelen Bakanlar Kurulu gündemine gelecek ve ondan sonra Meclise gececek. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasalaşacak. İnşallah Meclis tatile girmeden bu yasaların çıkmasını planlıyoruz' ifadelerini kullandı.



Bekir Bozdağ, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 130 kişiyi kapsayan 'yurda dön çağrısı' ilanına ilişkin soru üzerine Bakan Bozdağ, daha önce şüphelilerin kovuşturma aşamasında davetlere uymazsa kaçak pozisyonuna düştüğünü, KHK ile yapılan değişiklikle soruşturma aşamasında da kaçak pozisyona düşmesini sağlayan bir düzenleme yapıldığını anımsattı.



VAZGEÇİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL



Bu düzenlemenin, soruşturmadan kaçan kişilerin adli mercilere teslim olarak suçlamalara cevap vermesini sağlamayı ve adli süreçlerin uzatılmasını engellemeyi amaçladığını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:



'Bu FETÖ kurucusu, yöneticisi terörist başı Gülen'in iadesinden Türkiye'nin vazgeçtiği anlamına gelmez. Türkiye'nin şu anda ABD ile ilişkilerinde ana gündemi FETÖ'nün geçici tutuklanması ve arkasından Türkiye'ye iade edilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanı olarak ben ve ABD'li muhattaplarıyla görüşen bütün bakanlarımız ana gündemlerinden bir tanesi FETÖ'nün geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesidir. Türkiye bundan vazgeçmiş değil, vazgeçmesi de mümkün değil. Biz terörist başı Gülen'i eninde sonunda Türkiye'ye getireceğiz, Türk yargısının karşısına çıkaracağız. Türk milleti adına, Türk yargısı ondan yaptıklarının hesabını soracaktır. Belki şu anda bu olmadı ama bu eninde sonunda gerçekleşecektir. Türkiye'nin bundan vazgeçmesi asla söz konusu değildir. '



BAKANLAR KURULUNUN TAKDİRİ



Vatandaşlıktan çıkarılmayla ilgili şu anda bir prosedürün işlediğine dikkati çeken Bozdağ, 'İçişleri Bakanlığı ilana çıktı, daha sonra bu ilan sürecinde dönmediği zaman, vatandaşlıktan çıkarılması otomatik değil. Bu, Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlı bir şey. Bakanlar Kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecek. Kaldı ki şu anda henüz böyle bir alınmış karar da yoktur. Türkiye'nin yargılama hakkı her şartta mahfuzdur ve Türkiye'nin yargılama hakkının ortadan kalkması hiçbir şarta söz konusu değildir. Bu yetkiyi kullanıp kullanmamak Bakanlar Kurulu takdirindedir. Yargılama hakkının ortadan kalkması veya kaldırılması hiçbir şekilde söz konusu değildir. İadesine de engel değildir, geçici tutuklanmasına da engel değildir. Kaldı ki bu konu Bakanlar Kurulunun takdiri ile olacak bir konu, Bakanlar kurulunun böyle bir adım atıp atmayacağı da şimdiden kestirilemez.' değerlendirmesinde bulundu.

