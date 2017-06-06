Başbakan Yıldırım Rakka operasyonuyla ilgili konuştu

Diyaloğun geliştirilmesi içinolarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır. Ülkemizdekararlı bir şekilde devam etmektedir. Gerek yurt içi, gerek yurtdışında terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru için sınırlarımızı daha güvenli hale getiriyoruz.'da ABD oradaki terör unsurlarıyla birlikte başlattığı operasyon devam ediyor. Bu konuyla ilgili defalarca ikazlarımıza rağmen müttefikimiz, dostumuz ABD ne yazık ki terör gruplarıyla bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti.olarak bu işbirliğinin doğuracağı sonuçlardan ülkemizin zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyiz. Bu harekat devam ederkenoperasyonu sonrası ortaya çıkan durumu yakından izliyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz.

Ana muhalefet lideri dün bir toplantıda attı tuttu. Efendim Türkiye'de 7 milyon işsiz varmış. Hükümet buna ne tedbir alıyormuş. Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da, bu kadar geniş aldığını bilmyorduk. İşin doğrusunu söyleyeyim, Türkiye'de 27,5 milyon çalışan var. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 12,6. Yani çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. Çarptığınız zaman yaklaşık 3,5 milyon ediyor. Kılıçdaroğlu ne diyor 7 milyon. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim? Sen hesap uzmanısın. 92-98 yıllarında SSK'nın başındaydın. Borçsuz devraldığın kurumu 2,5 trilyon ile teslim ettin.Gençlerimiz için yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz işsizliği bir yandan azaltırken bir yandan da genç işsizliğe yönelik acil tedbirleri hayata geçirmek. Kılıçdaroğlu gençleri ne çok düşünüyormuş meğer. Eğer gençleri düşünseydin avaz avaz seçilme oranının 18'e çekilmesine hayır diyeceğine evet deseydin de bu millet senin gençlere verdiğin değeri anlardı.Çalışanlarımızın hiçbirinin haklarına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem de dahildir. Onun için milletimiz bu ve buna benzer tezviratlara itibar etmesinler.Geçtiğmiiz 10 yıl içerisinde zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Yüzde 72 artış sağlandı mı? AK Parti iktidarında 172 milyon zeytin ağacı sayısına çıkmış. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı. 640 bin tondan 890 bin veya daha fazla arttırdık. İşte zeytinciliğe önem vermek lafla değil yaptığımız icraatlarla ortaya çıkıyor. Peki getirdiğimiz düzenleme ne? Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde geçmişte birtakım yanlış ve hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Dolayısıyla artık zeytin alanları uygulanamaz hale gelmiştir.