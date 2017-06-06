Başbakan Yıldırım Rakka operasyonuyla ilgili konuştu

Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında partililerle buluştu. Son dönemde ABD'nin terör örgütü YPG ile başlattığı Rakka operasyonuna değinen Yıldırım 'lkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz.' dedi.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
İngiltere yönetimi ve halkına bir kez daha başsağlığı
diliyorum. Biz bu acıyı bütün ülkelerden daha fazla biliriz. Eylemi yapanların kimliğine bakarak, bu işlerden Müslümanları sorumlu tutma gayretleri maksatlıdır. Defalarca ifade ettik; terörün dini olmaz, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir, alçaktır, haindir. Terör bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam
düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar maalesef teröre uygun zemin hazırlıyor. Yapılması gereken çifte standarta düşmeden ortak bilinçle mücadeleyi sürdürmektir.
TÜRKİYE KÖRFEZ ÜLKELERİ PROBLEMİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYOR
Bugün dünya üzerinde Ortadoğu
'yu en iyi bilen, en iyi analiz eden, bölgede ne olup bittiğini en iyi gözlemleyen ülke Türkiye
'dir. Nitekim bölgedeki bütün ülkelerle, bütün unsurlarla sürekli iletişim kanallarını açık tutan, barışın imkanların ızorlayan ülke de Türkiye
'dir. Bizim bölgeye sırtımızı dönüp olup biteni görmemek, yangını uzaktan seyretmemiz gibibir lüksümüz yoktur. Suriye
, Irak
, Yemen
, Libya
krizleri bitmeden yeni bir kriz ortaya çıktı. Körfez
İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar
'la ilişkilerini kesme ve bazı yaptırım uygulama kararı aldı. Bu gelişmeyi Türkiye
olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Stratejik işbirliğimiz olan Körfez
İşbirliği Konseyi ülkeleri diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini öneriyoruz.
TÜRKİYE DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN AKTİF OLACAKTIR
Diyaloğun geliştirilmesi için Türkiye
olarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır. Ülkemizde terörle mücadele
kararlı bir şekilde devam etmektedir. Gerek yurt içi, gerek yurtdışında terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru için sınırlarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Rakka
'da ABD oradaki terör unsurlarıyla birlikte başlattığı operasyon devam ediyor. Bu konuyla ilgili defalarca ikazlarımıza rağmen müttefikimiz, dostumuz ABD ne yazık ki terör gruplarıyla bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti.
TÜRKİYE'NİN ZERRE KADAR ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYİZ
Türkiye
olarak bu işbirliğinin doğuracağı sonuçlardan ülkemizin zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyiz. Bu harekat devam ederken Rakka
operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu yakından izliyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz.
KILIÇDAROĞLU'NUN HESAPTAN ANLAMADIĞINI BİLİYORDUK AMA...
Ana muhalefet lideri dün bir toplantıda attı tuttu. Efendim Türkiye'de 7 milyon işsiz varmış. Hükümet buna ne tedbir alıyormuş. Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da, bu kadar geniş aldığını bilmyorduk. İşin doğrusunu söyleyeyim, Türkiye'de 27,5 milyon çalışan var. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 12,6. Yani çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. Çarptığınız zaman yaklaşık 3,5 milyon ediyor. Kılıçdaroğlu ne diyor 7 milyon. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim? Sen hesap uzmanısın. 92-98 yıllarında SSK'nın başındaydın. Borçsuz devraldığın kurumu 2,5 trilyon ile teslim ettin.
KILIÇDAROĞLU 18 YAŞA HAYIR DİYE AVAZ AVAZ BAĞIRDI
Gençlerimiz için yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz işsizliği bir yandan azaltırken bir yandan da genç işsizliğe yönelik acil tedbirleri hayata geçirmek. Kılıçdaroğlu gençleri ne çok düşünüyormuş meğer. Eğer gençleri düşünseydin avaz avaz seçilme oranının 18'e çekilmesine hayır diyeceğine evet deseydin de bu millet senin gençlere verdiğin değeri anlardı.
ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINA HALEL GELMESİNE İZİN VERMEYİZ
Çalışanlarımızın hiçbirinin haklarına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem de dahildir. Onun için milletimiz bu ve buna benzer tezviratlara itibar etmesinler.
AK PARTİ İKTİDARINDA ZEYTİN AĞAÇLARI YÜZDE 72 FAZLALAŞTI
Geçtiğmiiz 10 yıl içerisinde zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Yüzde 72 artış sağlandı mı? AK Parti iktidarında 172 milyon zeytin ağacı sayısına çıkmış. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı. 640 bin tondan 890 bin veya daha fazla arttırdık. İşte zeytinciliğe önem vermek lafla değil yaptığımız icraatlarla ortaya çıkıyor. Peki getirdiğimiz düzenleme ne? Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde geçmişte birtakım yanlış ve hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Dolayısıyla artık zeytin alanları uygulanamaz hale gelmiştir.