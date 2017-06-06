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Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İncirlik Üssü tartışmalarında hükümete destek verdi. Almanya'ya yüklenen Bahçeli, "Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun." dedi.

Siyaset / 06 Haziran 2017 Salı 10:29
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 


Bahçeli'nin gündeminde İncirlik Üssü tartışmaları vardı.Hükümete desstek veren Bahçeli, Almanya'ya yüklendi. 

MHP lideri, 'Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş. Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Yetmezse Konya'dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün'e mi gidiyorsunuz, Fizan'a mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz.' dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Almanya'nın bir yanda FETÖ'cülere destek ve hjmayesi, bir yanda PKK'ya kol kanat germesi iki ülke arasındaki ilişkileri geren bir durumdur, bir meydan okuma halidir. Alman dışişleri bakanının suya sabuna dokunmayan gri sözleri ortadadır. PKK'nın oradaki faaliyetleri gizli değildir... ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine gösterilen tepkinin birazı neden terörizme karşı gösterilemez. Almanya kimin yanındadır. Aksi halde iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelme şansı çok az olacaktır... Almanya'nın damgalı hainleri görmeyip sözde gazeteciyi mesele yapması anlaşılır şey değildir.

Bu bakan bilmelidir ki en büyük delil 249 vatan evladının şehadetidir. Delil 15 Temmuz gecesindeki tüm Türkiye'dir... Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Kendi kararını kendi verecek güç ve kararlığa sahiptir...

Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş. Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Yetmezse Konya'dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün'e mi gidiyorsunuz, Fizan'a mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz.'
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