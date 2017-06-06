Almanya'dan Katar açıklaması: Bu iş büyüyebilir!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin durumun dramatik bir şekilde tırmanmasından ve tüm bölgede yol açabileceği sonuçlar konusunda endişeli olduğunu söyledi.



"BU İŞ DRAMATİK ŞEKİLDE BÜYÜYEBİLİR"



Gabriel, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, bu konuda Katar’ın az veya tamamıyla izole edilmesi ve hayati olarak etkilenmesinin istendiğini belirterek, “Ben durumun dramatik bir şekilde tırmanmasından ve tüm bölgede yol açacağı sonuçları konusunda endişeliyim.” dedi.



"OLAYIN TIRMANDIRILMASI KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ"



Durumun tırmandırılmasının kimseye yarar sağlamayacağına işaret eden Gabriel, “Zaten krizlerle çalkalanan bölgede birbiriyle bu tür Trumplaştırma davranışı özellikle tehlikelidir” ifadesini kullandı.



Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde yaptığı silah ticaretini eleştirerek, bunun yanlış bir politika olduğunu savundu.