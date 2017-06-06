ABD-Suudi anlaşmasıyla ilgili flaş iddia!

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü uzmanlarından Bruce Riedel, silah satışı anlaşmalarıyla ilgili iddiayı gündeme getirdi.



"ÇOĞU ÖNCEKİ DÖNEMDE YAPILAN SÖZLEŞMELER"

Riedel, Başkan Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde duyurulan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının, farklı hesaplamalarla elde edilen ve çoğu önceki dönemde yapılan sözleşmeleri içerdiğini savundu.

Savunma sanayi temsilcileri ve Kongre üyeleriyle temasları sonucu böyle bir anlaşma yapılmadığını öğrendiğini kaydeden Riedel, "Hepsi şunu söylüyor: '110 milyar dolarlık bir anlaşma yok. Bunun yerine niyet ve temenni beyanlarını içeren bir tutam mektup var.' Bugüne kadar Senato'nun ilgili komitesine onay için gönderilmiş hiçbir anlaşma da yok." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un, yapıldığı iddia edilen anlaşmayı "planlanmış satış" olarak nitelendirdiğini kaydeden Riedel, "sözde" anlaşmanın içeriğinde yer alan bazı satışların da Obama döneminde varılan anlaşmalar olduğunu ileri sürdü.



"RAKAMLAR BİLE TUTARSIZ! BU HABER YALAN!"

Haberlerde yer alan helikopter ve benzeri silah satışlarının, eski paketin yeniymiş gibi sunulması olduğunu belirten Riedel, "Suudiler ve Trump yönetimi, Suudların 'dilek listesini' ve muhtemel satış anlaşmalarını bir araya getirip anlaşma yapılmış gibi sundular. Rakamlar bile tutarsız. Bu yalan haber." ifadelerini kullandı.



"SUUDİ ARABİSTAN'IN ÖYLE BİR PARAYI ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Riedel, Suudi Arabistan'ın düşen petrol fiyatları ve Yemen'deki savaş nedeniyle bu parayı ödemesinin mümkün görünmediğini, önceki satış sözleşmelerinin ücretinin tahsilinde bile sorunlar yaşandığını savundu.



Trump'ın geçen ay yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinde 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının yanı sıra enerji ve teknoloji gibi alanlar dahil toplam 380 milyar dolarlık anlaşmalar yapıldığı duyurulmuştu.