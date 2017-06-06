20 günlük yavru kurtları acımazsızca katletti

20 günlük kurt yavrularının kulaklarını kesen cani, kafalarını ezerek, köpeklere diri diri parcalatarak katletti.



Videoda çeken arkadaşının Yusuf Söylemez'e 'Kulaklarını kes de anneleri gelsin, vuralım' dediği duyuluyor.



Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, bir çok sosyal medya kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bakan Veysel Eroğlu'na konuyla ilgilenilmesi için çok sayıda mesaj gönderdi.