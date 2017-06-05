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Uğur Dündar'dan CHP'li belediyeye tepki

Uğur Dündar, toplanmayan çöpler nedeniyle CHP'li belediyeyi topa tuttu.

Güncel / 05 Haziran 2017 Pazartesi 13:32
Uğur Dündar'dan CHP'li belediyeye tepki

Su kesintisi ve sel sorunundan sonra İzmir'de yeni gündem toplanmayan çöpler oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, yüzde 56 oy oranıyla seçilen CHP'li Çeşme Belediyesi'ni toplanmayan çöpler nedeniyle topa tuttu.

'GÜZELİM ÇEŞME, BAKIMSIZ VE PİS'
Dündar, 'Hafta sonunu geçirdiğim güzelim Çeşme, bakımsız, pis ve kaderiyle basbaşa bırakılmış görünümüyle yaza hazır (!) durumda!..' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çöp KonteyneriUğur Dündar


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