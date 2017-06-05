Uğur Dündar'dan CHP'li belediyeye tepki

Su kesintisi ve sel sorunundan sonra İzmir'de yeni gündem toplanmayan çöpler oldu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, yüzde 56 oy oranıyla seçilen CHP'li Çeşme Belediyesi'ni toplanmayan çöpler nedeniyle topa tuttu.



'GÜZELİM ÇEŞME, BAKIMSIZ VE PİS'

Dündar, 'Hafta sonunu geçirdiğim güzelim Çeşme, bakımsız, pis ve kaderiyle basbaşa bırakılmış görünümüyle yaza hazır (!) durumda!..' sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Hafta sonunu geçirdiğim güzelim Çeşme, bakımsız, pis ve kaderiyle basbaşa bırakılmış görünümüyle yaza hazır (!) durumda!.. pic.twitter.com/zqwTJE1wrt — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 5 Haziran 2017

Siz buna Laiksiniz !!! — ERCÎ-EY (@Erciey3434) 5 Haziran 2017

Eee chp yi seçtiniz. O zaman buna mahkumsunuz malesef — mahmut sayılgan (@SylgnMahmut) 5 Haziran 2017

Boş sandalye koysam kazanır zihniyeti belediyenin CHP artık halk partisi olduğunun farkına varmalı — dr beyin (@drbeyinn) 5 Haziran 2017

Sanki izmirin diğer yerleri cennetten bir bahçe de Olsun.. CHP bizim sırtımızda hava atıyor ya vekilleriniz terörist parlatiyor ya — İBRAHİM KILIÇ (@kilicibrahim40) 5 Haziran 2017

Kendi çöplüğünüzde boğulmak böyle birşey olsa gerek İLÂHI ADALET haa unutmadan İzmir deyince aklınıza ne geliyor — Toygar (@tolgayaahak) 5 Haziran 2017

Ama notumuz AAA — Osman Kucur (@OsmanKucur35) 5 Haziran 2017

İzmir LAİKtir LAİK kalacak

Temizlik LAİKLİKTEN gelir ! ! !

Öyle miydi lan bu asdfghjkl — Ömer Hünkar Özhan (@mrhnkrzhn) 5 Haziran 2017

uğur by orda keşke izmir marşını açsaydınız. belki gaza gelen biri olurda temizlerdi.adan daha izmiri yönetmiyor. birde ülkeyimi teslim etcz — erol (@1453erol1881) 5 Haziran 2017