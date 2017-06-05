'Türkiye'yi terörden temizleyeceğiz'

Başbakan Yıldırım, 'Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın.' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da 22-26. dönemde AK Parti'de görev alan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, 'Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın.' dedi.



'Bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz'



'Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir, Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından, bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz.' diyen Yıldırım, 'Türkiye'nin her köşesinde, her vatandaşımızın rahatça seyahat edebileceği, yaşayabileceği, iş tutabileceği şartları sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.