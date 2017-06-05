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Tokat'ta Piyade Alayı'na yıldırım düştü! Yaralı askerler var

DHA'nın haberine göre; Tokat 48'nci Piyade Alayı'na yıldırım düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Güncel / 05 Haziran 2017 Pazartesi 16:58
Tokat'ta Piyade Alayı'na yıldırım düştü! Yaralı askerler var
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DHA'nın haberine göre; Tokat merkeze bağlı Madas köyü yakınlarında tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ağır yarlanan Kadireye Çetin (50) olay yerinde hayatını kaybederken Zeynep Çetin (20) ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

48. Piyade Er Eğitim Alayında yıldırım düşmesi sonucu ise 5 asker yaralandı. Ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerler acil serviste tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Acil Servis Sorumlusu Doktoru Nurşah Başoğlu, durumlarının iyi olduğunu ifade ederek,'Şuan 4 tanesi müşahede altında 1 tanesi tedavi altında kalacak. Hayati tehlikeleri yok. Askerler ağacın altındalarmış oradan üzerine yansımış. Bir tanesinde ciddi bulgular diğerleri hafif' dedi.

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