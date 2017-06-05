USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

3. Sayfa / 05 Haziran 2017 Pazartesi 20:16
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Foto Galeri için tıklayın

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre makas atarak ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan araç yola devrildi.

Bu sırada arkadan gelen araçlarda zincirleme olarak birbirlerine çarptı. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken iftar öncesi ve mesai çıkış saatine denk gelen kaza nedeniyle Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kilometrelerce uzayan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaynak : İHA

Trafik KazasıTem Otoyolu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı