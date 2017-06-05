Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre makas atarak ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan araç yola devrildi.



Bu sırada arkadan gelen araçlarda zincirleme olarak birbirlerine çarptı. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken iftar öncesi ve mesai çıkış saatine denk gelen kaza nedeniyle Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.



Kilometrelerce uzayan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaynak : İHA