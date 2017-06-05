Son hali görenleri mutlu ediyor

Suriye Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın dehşete uğramış hali, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri olmuştu.



Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda otururken görülüyordu ve bu hali Suriye'de yaşanan savaşın sonucu olarak sembolleşmişti.



Cihatçı medyanın da Esad'a karşı sembol haline getirdiği Umran'ın son hali herkesin içine su serpti. Ailesiyle bir arada olan Ümran'ın sağlığı da gayet iyi ve bir Suriye kanalına konuk oldu.



















