USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

Son hali görenleri mutlu ediyor

Suriye Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın dehşete uğramış hali, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri olmuştu...

Dünya / 05 Haziran 2017 Pazartesi 22:14
Son hali görenleri mutlu ediyor

Suriye Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın dehşete uğramış hali, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri olmuştu.

Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda otururken görülüyordu ve bu hali Suriye'de yaşanan savaşın sonucu olarak sembolleşmişti.

Cihatçı medyanın da Esad'a karşı sembol haline getirdiği Umran'ın son hali herkesin içine su serpti. Ailesiyle bir arada olan Ümran'ın sağlığı da gayet iyi ve bir Suriye kanalına konuk oldu.











Suriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı