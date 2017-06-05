Piyasalarda Katar depremi

Arap dünyasında yaşanan diplomatik kriz piyasaları da etkiledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından petrol fiyatları fırladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 50.48 dolara yükseldi.



Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar'la yaşanan diplomatik krizin, dünyada LNG ithalatında da sarsıntı yaratması bekleniyor.



Mısır ve BAE'nin Katar'dan yaptığı düzenli LNG ithalatını durdurup durdurmayacağı henüz bilinmiyor. Uzmanlara göre Katar'ın Asya ülkelerine enerji ihracatı gerilimden fazla etkilenmeyecek.