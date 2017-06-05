USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

Osman Baydemir hakkında terör fezlekesi

Van'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında fezleke hazırlandı.

Siyaset / 05 Haziran 2017 Pazartesi 16:59
Osman Baydemir hakkında terör fezlekesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından fezleke hazırladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, HDP Sözcüsü Baydemir'in, 14 Nisan tarihinde Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü mensupları için 'şehit' nitelendirmesinde bulunarak, 'suçu ve suçluyu övdüğü' ve 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı' belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Baydemir'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiği ifadesine yer verildi. Kaynak : İHA

Osman BaydemirTerör ÖrgütüCumhuriyetŞanlıurfa MilletvekiliFezleke


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı