Osman Baydemir hakkında terör fezlekesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından fezleke hazırladı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, HDP Sözcüsü Baydemir'in, 14 Nisan tarihinde Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü mensupları için 'şehit' nitelendirmesinde bulunarak, 'suçu ve suçluyu övdüğü' ve 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı' belirtildi.



Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.



Baydemir'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiği ifadesine yer verildi. Kaynak : İHA