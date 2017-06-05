Memura enflasyon farkı zammı belli oldu

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4'tü.



Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'di. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimişti. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.



Diğer taraftan, Maliye Bakanı Naci Ağbal 2017 için yüzde 8'lik bir enflasyon öngördüklerini açıklamıştı.



MEMUR ENFLASYON FARKI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacaktı. 2017 Haziran ila 2016 Aralık endeksi arasındaki fark yüzde 3'ü aşarsa, 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.