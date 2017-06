Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri

Old Trafford Stadı'nda yapılan 'Tek Aşk Manchester' başlıklı yardım konserinde, Grande'nin yanı sıra İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ABD'li müzisyenler Justin Bieber ve Miley Cyrus, dünyaca ünlü müzik grupları Coldplay ile 1990 yılında Manchester'da kurulan 'Take That' başta olmak üzere, daha birçok ünlü isim ve grup sahne aldı.



Konserin başlangıcında Britanya genelindeki terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Yaklaşık 50 bin kişinin yer aldığı konsere katılanların birçoğunun ise önceki hafta Manchester Arena'daki Ariana Grande konserinde bulunanlardan oluştuğu aktarıldı.



Konser alanında çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görülürken, silahlı polisler de stadın civarında konuşlandırıldı.



Bu arada, Britanya Kızıl Haç'ı da konser aracılığıyla, terör saldırısının mağdurları için yaklaşık 2,4 milyon sterlin tutarında bağış toplandığını duyurdu.



Manchester Arena Konser Salonu'nda 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda da bir bombalı saldırı yaşanmıştı. Kimliği 'Salman Abedi' olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.



Başkentin merkezindeki Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında gerçekleşen terör saldırısında da köprü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen 3 saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı. Olayda, saldırganların dışında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Kaynak : AA