Londra Köprüsü'nde barikat kuruldu

İngiltere, terör örgütlerinin hedefi olmaya devam ediyor. Ülkede, son 3 ayda 3. kez terör saldırısı düzenledi.



LONDRA'DA TERÖR ÖNLEMİ



Alınan tüm önlemlere rağmen; otomobillerle düzenlenen saldırıları engelleyemeyen İngilizler, çareyi barikatlarda buldu.



İngiltere polisi, Londra Köprüsü üzerine yerleştirilen barikatlarla bomba yüklü araçlara karşı önlem aldı.



SIK SIK KİMLİK KONTROLLERİ



Askerlerin ve polislerin birlikte hareket ettiği ülkede, şüpheli görülen herkes kimlik kontrolünden geçiriliyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May, gidişatın böyle olmayacağını daha sıkı tedbirler alınacağını işaret etmişti.

