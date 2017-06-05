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Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör Örgütü DEAŞ Londra’da gerçekleştirilen ve 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendiğini açıkladı.

3. Sayfa / 05 Haziran 2017 Pazartesi 01:30
Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör Örgütü DEAŞ, web sayfasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı.

Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere’de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş en az 48 kişi de yaralanmıştı. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüLondra


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