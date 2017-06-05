Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör Örgütü DEAŞ, web sayfasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı.



Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere’de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş en az 48 kişi de yaralanmıştı. Kaynak : İHA