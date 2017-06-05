İzne çıkana peşin maaş

Çalışanların büyük çoğunluğu yıllık ücretli izinlerini yaz aylarında kullanmaya tercih ediyor. Dolayısıyla işyerlerinde bu dönemde izin planlaması konusunda bazı tartışmalar da yaşanıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre senelik izin yasal bir hak olduğu için ne çalışan bundan vazgeçebiliyor ne de işveren 'kullandırmıyorum' diyebiliyor.



HEM YAZ HEM DİĞER AYLARDA...



Son yapılan düzenleme ile izinler ilki 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor. Bu durum da çalışanlara büyük kolaylık getirdi. Böylece çalışanlar izinlerini hem yazın hem de diğer mevsimlerde kullanma imkanına kavuştu.



4 GÜN KAZANMA YOLU



Yani 20 gün izni olan bir çalışan bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 günü isterse 1'er gün olarak 10 parça halinde bile kullanabiliyor.



Hatta resmi tatillerden bir gün önce bu izni kullanıp tatili 9 güne bile tamamlayabiliyor.



YILLIK İZNİ 4 GÜN ARTIRABİLİRSİNİZ



Bugün size çok fazla çalışanın bilmediği bir izin hakkından daha bahsetmek istiyorum. Bu hak sayesinde izninizi 4 güne kadar artırabilirsiniz. Yıllık izninde işyerinin kurulu bulunduğu il sınırları dışına çıkan çalışana, talebi halinde 4 güne kadar yol izni veriliyor.



YOL İZNİ ÜCRETSİZ



Buradaki tek fark, bu yol izninin ücretsiz olmasıdır. Yani maaşınızdan düşülüyor. İl dışında olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor.Yol izni alıp şehir dışına çıkmazsanız işverene tazminatsız atma hakkı da geçiyor.



PARA ÖDENİYOR



İzne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklarının peşin ya da avans olarak ödenmesini zorunlu kılıyor. Yani siz ayın 15'inde izne çıkacaksanız bu 15 günlük ücretinizi ay başını beklemeden izne çıkarken peşin olarak alabilirsiniz.