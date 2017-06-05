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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı imha edildi.

Güncel / 05 Haziran 2017 Pazartesi 12:07
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan iki mağara, bir depo ve bir barınma alanının imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından, 3 Haziran 2017'de, 3'üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasındaki Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları kuzeyindeki Domuz Tepe'nin batısında yer alan 3 bin 99 rakımlı tepe bölgesinde arama tarama faaliyeti icra edildi ve 5 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında da bölücü terör örgütünce kullanılan iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı imha edildi.

Yurt içi olaylar

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, iki roketatar mühimmatı, bir araç telsizi, 50 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında küçük tüp kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el bombası, bir hücum yeleği, bir piknik tüpü ve battaniye ele geçirildi.

Kaynak : AA

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