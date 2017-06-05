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İntihar eden kadını kurtarmaya çalışırken canından oldu

Malatya’da baraj göletine atlayan bir kadını kurtaran bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 05 Haziran 2017 Pazartesi 00:52
İntihar eden kadını kurtarmaya çalışırken canından oldu

Edinilen bilgilere göre iftar saatine yakın Battalgazi ilçesi Karakaya Barajında yaşanan olayda polis olan eşi ve çocukları ile birlikte balık tutmaya giden İl Jandarma Komutanlığında sivil memur olan İsmail Öztürk (42), burada ismi öğrenilemeyen bir kadının intihar amaçlı suya atladığını görünce hemen suya atladı.

Kadını sudan kurtaran Öztürk, mil ve yosunun çok olduğu baraj göletinde sudan daha çıkamadı. Aile durumu hemen sağlık görevlilerine bildirirken kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri şahsı arama çalışması başlattı. İsmi açıklanmayan kadın jandarma tarafından karakola götürülürken genç kadını kurtarmak isterken boğulan Öztürk'ün aranması için dalgıçlar suda uzun süre tarama yaptı.

Bu sırada Öztürk'ün eşi sinir krizleri geçirirken umutla arama çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekledi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından İsmail Öztürk'ün cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

Büyükşehir Belediyesiİsmail ÖztürkJandarmaKarakayaMalatya Adli Tıp Kurumu


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