Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uyuşturucu satıcılarına yönelik açtığı savaş, şafak vakti operasyonlarla, şok uygulamalarla devam ederken, uyuşturucu tacirleri havadan da kıskaca alındı. Ekilen mısırların büyümesiyle aralarına Hint keneviri ekilmesi ihtimaline karşılık Emniyet Müdür Ak, ekibine her gün helikopterle mısır tarlalarının denetlenmesi talimatı verdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yüreğir ilçesine bağlı 10 noktada özel harekat polisiyle karadan uygulama yaptı. Bu sırada helikopterle mısır tarlaları havadan denetlendi. Bir süre sonra helikopterdeki polis, Yakarlı Mahallesi yakınlarında Hint keneviri tespit etti. Polis telsiz ile karadaki polisleri uyarıp mısır tarlasına yönlendirdi. Polis tarlaya girdiğinde 290 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis kenevirleri söküp el koydu. Polis daha sonrada tarla sahibine ulaştı. Tarla sahibinin, 'Bunlardan biz de dertliyiz haberimiz olmadan mısır boy attıktan sonra keneviri ekiyorlar' dediği öğrenildi.



Polis geçen hafta da bizzat Osman Ak'ın katılımıyla operasyon yapmış bir tarlada 15 bin 240 kök Hin Keneviri ele geçirmişti. Kaynak : İHA