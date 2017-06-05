USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

FETÖ'nün 'Myanmar İmamı' tutuklandı

Örgütün sözde 'Myanmar imamı' olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ.

3. Sayfa / 05 Haziran 2017 Pazartesi 18:43
FETÖ'nün 'Myanmar İmamı' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Myanmar imamı' olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sökmen, cezaevine gönderildi. Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüAtatürkSınır Dışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı