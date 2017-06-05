'FETÖ’cüyüm' diye dilekçe bile vermiş! Serbest kaldı...

2 gün sorgulanan ve örgütle bağlantısı olmadığını iddia eden Gürpınar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Gürpınar'ın daha önce 17/25 Aralık darbe girişimi sonrasında kendi el yazısıyla 'Ben FETÖ'cüyüm' diyerek dilekçe yazdığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ortaya çıktı. Gürpınar'ın dilekçesinde "1963'ten bu yana Fetullah Gülen Hoca efendiyi tanıyorum. Kasetlerini dinliyorum. Kendisini çok seviyorum. Eğer Gülen'i sevmek, dinlemek, onu düş etmek örgüt üyesi olmak anlamına geliyorsa, kendimi ihbar ediyorum. Örgüt üyesiyim" yazdığı öğrenildi. Kaynak : Sabah