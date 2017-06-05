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Dolar fiyatları ne kadar oldu? (05.06.2017)

Haftanın ilk gününde dolar/TL, enflasyon sonrası 3.50'nin altına indi. Kur, 3.49 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi / 05 Haziran 2017 Pazartesi 09:01
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (05.06.2017)

Dolar/TL, geçen haftaki düşüş eğilimini yeni haftanın açılışına da taşıyarak 3.49 ile yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Cuma günü, ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile hafta boyunca etkili olan düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0.44, haftayı ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 1.97 değer kaybıyla 3.50'den tamamladı.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Bugüne de gerileyerek başlayan dolar/TL, 3.49 ile 19 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü ve buradan gelen tepki alımlarıyla saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 3.50 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,17 gerileyerek 3.95'den, sterlin/TL de yüzde 0.19 azalışla 4.51'den işlem görüyor.

Analistler, açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0.45 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın, yıllık enflasyonun yüzde 11.87'den yüzde 11.72'ye gerilemesi sonrasında dolar/TL'nin 3.50'nin altını gördüğünü belirtti.

Bugün yurt dışında açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3.50'nin altında kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 3.46 seviyesi olacağını ifade etti.

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