Cumhurbaşkanlığı'ndan Katar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Kalın, Katar'a yönelik alınan yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.



Kalın, 'Bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz. Bölgemizin barış ve istikrar arayışının sürdüğü, tüm bölge ülkelerinin bu ortak hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde stratejik işbirliği içerisinde bulunduğumuz Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri müzakere, diyalog ve iletişim yoluyla çözmeleri gerekir.' dedi.