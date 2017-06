Çavuşoğlu: İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün

FETÖ üyesi bazı askerlerin iltica başvurularının kabul edilmesi ve Alman parlamenterlerin İncirlik ziyareti başvurusunun reddedilmesi nedeniyle gergin olan Türkiye - Almanya ilişkilerini değerlendirmek üzere Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bugün Ankara'ya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Gabriel ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Almanya olumlu adım atarsa biz iki adım atarız. Almanya ile pozitif gündeme nasıl odaklanabiliriz onu görüştük' dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Şu an itibariyle İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün' şeklinde konuştu.



Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları dile getirdi:



'Bugünkü ziyaret çok önemli. Şunu kabul etmemiz lazım ki ikili ilişkilerimizi hatta bölgesel ziyaretimizi olumsuz etkileyen atmosfer şu anda mevcut. Bunu değiştirmek için hangi adımları atabiliriz hangi çalışabililiriz onun değerlendirmesinde bulunduk. Biz karşılıklı birer çalışma yapalım, hangi adımları atarız daha sonra bunun üzerinden çalışmaya devam ederiz dedik.'



'Esasen biz her zaman şunu söylüyoruz bizim Avrupa ve Almanya'yla hiçbir problemimiz yok. Almanya genelde turist sayısı bakımından bizim için en önemli ortak. Almanya'da yaşayan üç buçuk milyondan fazla Türk var. Dolayısıyla bizim Almanya'yla problem yaşamamız için hiçbir neden yok. Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa biz her zaman iki adım adarız. Ama bazı durumlarda gözardı edilemez. Bugünkü görüşmede Türkiye tarafından durumu nasıl gördüğümüzü özetledik. Bunlardan bir tanesi Türkiye karşıtlığı. Bu Türkiye karşıtlığı Almanya'da ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına yol açıyor. Bunu esasen dostum Singmar da kabul ediyor. Camilere yönelik saldırı sayılarında ciddi bir artış var. Bu esasen Almanya'nın da bir sorunu



Avrupa'nın da bir sorunu. Biz Almanya'nın bu sorunları aşmasını isteriz. Bu trend Avrupa'yı iyi bir noktaya götürmüyor.'

'Diğer taraftan PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyetleri ki bu konuda Türkiye'ye gelmeden kendisinin de önemli açıklamaları oldu teşekkür ediyoruz. Zorla para toplama, diğer illegal faaliyetlerini yürütmesi, Türkiye'ye karşı açık bir şekilde terör propagandası yapması, yine Frankfurt'ta yapılan sözde toplantıda PKK paçavraları aynı şekilde teröristbaşının posterleri PKK liderlerinin videolarının yayınlanmaları maalesef Türk halkını yaralamıştır. Özellikle Almanya'nın sembollerin yasaklanması kararının almasından hemen sonra yapılması manidardır bunu da söylemek isterim.'



'Diğer taraftan tabi FETO üyelerinin Almanya'da bulunması. En son iki generalin Yunanistan üzerinden gitmesi bunu da konuştu kendisinin haberi yoktu. Almanya'da FETO faaliyetleri ve 400'den fazla diplomatik ve resmi pasaport sahibinin Almanya'dan resmi sığınma talebinde bulunması ve FETO'nun söylediği gibi 150 bin üyesinin bulunması. Tabi Türkiye'deki hain darbe girişiminin yıldönümüne doğru gidiyoruz ama acılarını unutamıyoruz. Dün akşam iftardan sonra bir şehidin ailesini ziyarete gittim ve acıları halen taze millet olarak acılarımız taze. FETO üyelerinin de dost bir ülke Almanya'da barınmasını arzu etmeyiz. Onun dışında diğer konuları da biz değerlendirdik ama pozitif gündemlerimiz de var. İkili ticaret yatırımlar söylediğim gibi bundan sonra pozitif gündeme daha fazla nasıl odaklanabiliriz onu da konuştuk. Bundan sonraki süreçte halklar arasında temasın arttırılması, kültürel ilişkiler dahil hangi adımları atabiliriz ki bu negatif atmosferi dağıtalım pozitif atmosfer için yapıcı çalışmalar yapalım. Dostum Singmar'la önümüzdeki süreçte çalışmaya devam edeceğiz.'



'Malum gündem de bir de İncirlik ziyareti var bunu da değerlendirdik. Bizim önerimiz Brüksel'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla Şansölye Merkel'in görüşmesinde de yaptığımız önerimiz şu anda Konya NATO üssüne Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var ve bunları da İncirlik dahil biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün, daha önce de açıklamıştık. Netice itibariyle bugünkü ziyaret birazdan Sayın Başbakanımızla görüşeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz tarihi bir ziyarettir önemli bir ziyarettir. Bundan sonraki ilişkilerimiz için de umarım olumlu anlamda etkili bir ziyaret olur.'



'GAZETECİLER AJAN OLARAK KULLANILIYOR'

'Yücel konusu ne zaman bir araya gelsek, Almanya ve Türkiye'den kimler bir araya gelse söz konusu oluyor. Yücel konusu Almanya için çok önemli. Ama şu bir gerçek Almanya'da suçlamalar Yücel'le ilgili suçlamalar gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili. Bu konu hepimiz için çok hassas bir konu. Nasıl Almanya'da bağımsız mahkemeler ve yargı varsa bizde bağımsız mahkemeler ve yargı Yücel'le ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra elbette yargı Yücel'le ilgili kararı verecektir. Biz konsolosluk erişimi dahil Dışişleri Bakanlığı olarak diğer konularda elimizden gelen desteği veriyoruz bu başka ülkelerin vatandaşları için de geçerli.



'Fakat son zamanlarda Avrupa'da bir moda başlatıldı özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar Türkiye'de. Yakalandığı zaman gazeteci tutuklandı, gazeteciler içerde kampanyasıyla baskı oluşturmak için. Geçtiğimiz günlerde yine başka bir ülkenin gazetecisi yine tutuklandı. Bizim askeri üstlerimizin, gizli kalması gereken yerlerin fotoğraflarını çekerek Irak'a geçti ve orada bunları paylaştı. Şimdi bununla ilgili işlem başlatılıyorsa efendim gazeteciyi nasıl tutuklarsınız. Gazetecilikle ilgili işlem başlatılıyorsa söylersin bunu ama teröre destek veriyorsa veya illegal faaliyetlerde bulunuyorsa bunun da Almanya'da da Avrupa'da da bir karşılığı var ve hukuk işliyor. Gayet uygun bir şekilde işliyor şeffaf bir şekilde işliyor. Bu konuyu biz yine değerlendirdik. Bazı talepleri oldu tabi benim yapabileceğim bir şey değildi ama iletmem gereken ilgili kurumlara onları da memnuniyetle ileteceğim. Tabi o ilgili kurumların vereceği karardır.'



KATAR'A DİPLOMATİK YAPTIRIM

Katar'a diplomatik yaptırımla ilgili açıklama da yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elimizden gelen her türlü desteği veririz' şeklinde konuştu.



GABRIEL: İNCİRLİK'TEN ÇEKİLME KONUSUNDA NET BİR KARAR YOK

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, 'İncirlik'e şu anda bir ziyaretin mümkün olmadığı belirtildi. Ben tabi bundan üzüntü duydum. Almanya'nın buradaki askerlerini başka yere taşıması ilişkilerin kötüye gittiği anlamına gelmez. İncirlik'ten çekilme konusunda net bir karar yok' dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de, 'Türk-Alman ilişkileri sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Kesinlikle darbe girişimlerine tahammül edilemez. Bilim insanları ve işadamları için vize kolaylaşmalı' dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye ile AB'nin Gümrük Birliği'ni daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti.



Gabriel, 'FETÖ'cülerle ilgili delillere ihtiyaç var. Her ip ucunu takip edeceğiz' dedi.



Almanya Başbakanı Gabriel, Almanya'da iltica kararlarını bağımsız mahkemelerin verdiğini de ifade etti.