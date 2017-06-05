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Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter Ankara'daki evinde gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle Sorgu Hakimliğine sevk edilen Yeter için tutuklama kararı çıktı.

Güncel / 05 Haziran 2017 Pazartesi 14:25
Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Ekrem Yeter daha sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

EKREM YETER İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Yeter, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARINÇ KONUŞMUŞTU

Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Arınç 'Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz' demişti.

AKADEMİSYENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.

DEMOKRASİ NÖBETLERİNE KATILMIŞTI

Öte yandan Yener, 15 Temmuz'dan sonra meydanlara çıkmış ve Demokrasi Nöbetlerine katılmıştı.


Ekrem YeterFetö Terör ÖrgütüBülent Arınç


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