Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le olan görüşmesi, program yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.



Başbakan Binali Yıldırım bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.



Yıldırım, ATO Congresium'da 22-26. dönemde görev alan milletvekilleriyle de iftarda bir araya gelecek.



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