Almanya: İncirlik'ten çekilmeyi düşünüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilmeyi değerlendireceklerini belirtti.



Almanya'nın terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik yaklaşımı ve desteği sonrası Türkiye, Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin vermemişti.



Bugün Ankara'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İncirlik krizini ele aldı.



Gabriel daha sonra yaptığı açıklamada, 'İncirlik'ten çekilmeyi değerlendireceğiz' diye konuştu.



Çavuşoğlu: İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün