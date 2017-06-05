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Almanya: İncirlik'ten çekilmeyi düşünüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'yle ilgili açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair değerlendirme yapan Gabriel, "İncirlik'ten çekilmeyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya / 05 Haziran 2017 Pazartesi 18:01
Almanya: İncirlik'ten çekilmeyi düşünüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilmeyi değerlendireceklerini belirtti.

Almanya'nın terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik yaklaşımı ve desteği sonrası Türkiye, Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin vermemişti.

Bugün Ankara'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İncirlik krizini ele aldı.

Gabriel daha sonra yaptığı açıklamada, 'İncirlik'ten çekilmeyi değerlendireceğiz' diye konuştu.

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İncirlik ÜssüAlmanya Dışişleri BakanıSigmar GabrielMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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