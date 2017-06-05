AK Parti'deki iftara o iki isim katılmadı

Başbakan Binali Yıldırım'ın iftar yemeğine davet ettiği Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, yemeğe katılmadı. Yıldırım'ın verdiği iftara eski ve yeni milletvekillerinden oluşan 1200 kişilik bir davetli grubu katıldı.



Damadı Ekrem Yeter'in FETÖ terör örgütü kapsamında Ankara'da evinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla gözler Bülent Arınç'a çevrilmişti. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre görev yapan Bülent Arınç'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği iftar davetine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.



Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin eski-yeni tüm vekillere verdiği iftar davetine bin 200 kişi katıldı. Başbakan Yıldırım’ın masasında ise aralarında Bülent Arınç’ın da bulunduğu TBMM Başkanlığı yapmış isimler ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için yer ayırıldı. Ancak iftar davetine FETÖ davasında damadı tutuklanan Bülent Arınç ile halen vekilliği de süren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılmadılar.