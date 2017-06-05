ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

ABD'nin Florida eyaletinin Orlanda şehrinde bir silahlı saldırı yaşandığı belirtildi.
Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, 'Yaşanan trajik olayın araştırılıyor' ifadelerine yer verildi. Saldırının bir işyerine yapıldığı belirtilirken, terör bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
Yapılan son açıklamada olayda saldırgan dahil 5 kişinin hayatını kaybetti belirtildi.
Geçtiğimiz yıl yine Orlando'da yaşanan silahlı saldırıda bir gece kulübünde bulunan 49 kişi hayatını kaybetmiş 58 kişi de yaralanmıştı.