USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

ABD'nin Florida eyaletinin Orlanda şehrinde bir silahlı saldırı yaşandığı belirtildi.

Dünya / 05 Haziran 2017 Pazartesi 16:30
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
Video için tıklayın

Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, 'Yaşanan trajik olayın araştırılıyor' ifadelerine yer verildi. Saldırının bir işyerine yapıldığı belirtilirken, terör bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yapılan son açıklamada olayda saldırgan dahil 5 kişinin hayatını kaybetti belirtildi.

Geçtiğimiz yıl yine Orlando'da yaşanan silahlı saldırıda bir gece kulübünde bulunan 49 kişi hayatını kaybetmiş 58 kişi de yaralanmıştı.

Orlando


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı