USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

Sıcak Haber : Göztepe Süper Lig'de...!..

Ramazan ayında İzmir'de LGBT rezaleti

İzmir’de; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve Travesti (LGBT) grup’ beşinci kez yürüyüş düzenledi.

Güncel / 04 Haziran 2017 Pazar 22:53
Ramazan ayında İzmir'de LGBT rezaleti

Beşincisi düzenlenen 'Onur Yürüyüşü' için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ÖSYM bürosu önünde 18.00 sıralarında yaklaşık 500 kişilik LGBT'li grup toplandı. Grup, ellerinde gökkuşağı bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyarak yürümeye başladı. Travesti, transseksüel, lezbiyen, trans ayrımcılığına ve son yıllarda artan cinayetlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte grup üyeleri, 'Velev ki i..neyiz', 'Susma haykır, eşcinseller vardır', 'Faşizme karşı bacak omuza', 'Sevişe sevişe kazanacağız' sloganları attı. Grup, müzikler eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyerek Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan Evren Çakmak, 'Bizler tüm baskılara, tehditlere, ötekileştirmelere rağmen direnen LGBTİ+'ları olarak beşinci kez İzmir'den sesleniyoruz; Alışın gitmiyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki LGBTİ+'lar tüm baskılara ve engellemelere karşı barış, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirmeye ve bu talepleri için mücadele etmeye devam edecektir. Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız' dedi.


Türkan SaylanGökkuşağıÖzgürlükAlsancakKıbrıs


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı