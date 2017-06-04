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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çılgın' teklif!

Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i CHP'ye davet edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti.

Güncel / 04 Haziran 2017 Pazar 22:10
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çılgın' teklif!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti.

Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde biraraya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Merak Akşener görüşmesiyle ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İBB BAŞKAN ADAYLIĞI

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bomba haber... Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i CHP'ye davet etti... Teklif İstanbul belediye başkanlığı...

Ayrıca Adana, Mersin, Balıkesir, ve Manisa'ya Meral istediği adayı koyabilecek. Ankara'da 4 ilçe, Aydın'da 2 ilçe. Şimdilik gelen bilgi bu." diye yazdı.


Sosyal MedyaBelediye BaşkanlığıMeral AkşenerKemal KılıçdaroğluBelediye Başkanı


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