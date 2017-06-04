USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

Sıcak Haber : Göztepe Süper Lig'de...!..

Kayseri'de feci kaza

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Araç yaklaşık 200 metre sonra durabilirken, kadının vücudu ikiye bölündü.

3. Sayfa / 04 Haziran 2017 Pazar 10:26
Kayseri'de feci kaza
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, dün gece Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine gelen 38 GR 176 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 40 yaşındaki S.T.’ye çarptı. Kazada otomobil, S.T.’ye çarptıktan yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle vücudu ikiye bölünen S.T.’nin cesedinin bir bölümü aracın içinde kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Acı haberi alan S.T.’nin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, kaza nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü ise plakadan adresi belirlenerek yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Kaynak : İHA

Trafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı