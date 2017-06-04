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İsmet Yılmaz'dan rektörün eşini atamasına tepki

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eşini İslami İlimler Enstitüsüne sekreter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a tepki gösterdi.

Eğitim / 04 Haziran 2017 Pazar 17:32
İsmet Yılmaz'dan rektörün eşini atamasına tepki

Bakan Yılmaz, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Şems Camii'nin açılışına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler, Allah'tan korkanlar, cennete gidenler imar eder' dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile birlikte caminin açılışını yaptı. Açılışın ardından bir basın mensubunun 'Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nün eşini sekreteri olarak ataması Türkiye'de biraz tepkiyle karşılandı. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?' sorusu üzerine Bakan Yılmaz şunları söyledi:

'Doğru olmadığını söylüyorum. Liyakatlı olmuş olabilir, hak etmiş olabilir ancak bir de genel kural var ki bir hak eden, bir liyakatlı olan o mu vardır? Bir de vatandaşın algısı gerçeğin önündedir. Onun liyakatı konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Muhakkak ki o makama gelen bir kimse kendisinde sıkıntıya neden olacak değil, kendisini ileriye götürecek kimseyi atar. Ancak öyle dahi olsa vatandaş her zaman yakınlarından birisinin görevlendirilmesinin doğru bir atama olmadığı şeklinde bir kanaate, bir algıya sahip. Bu algı bazen gerçeğin de önündedir. Ancak vatandaşın bu algısına saygı göstermek gerekir, o doğrultuda hareket yapılsa daha uygun, daha doğru olurdu.'


Kaynak : İHA

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