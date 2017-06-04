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Güngören'deki silahlı saldırıda 15 gözaltı

İstanbul Güngören’de dün akşam 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 4 kişinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2017 Pazar 11:42
Güngören'deki silahlı saldırıda 15 gözaltı

Güngören'de dün akşam Menderes Caddesi'ne beyaz bir otomobille gelen grup, aralarında daha önceden husumet bulunan başka bir gruba uzun namlulu silahlarla ateş açmış, olayda Birol Çakar isimli bir kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre Sarallar adlı grup ile Sedat Şahin yanlısı Şirinler çetesine yönelik olduğu belirlenen saldırının ardından harekete geçen polis, aralarında olayı gerçekleştiren şüphelilerin de olduğu 15 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar ile birlikte 2 uzun namlulu Kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı Saral çetesi üyesi olduğu iddia edilen 15 zanlıdan 4'ünün dün akşam Güngören'deki kanlı saldırıya karıştıkları belirlendi. Daha önce sözkonusu iki yer altı örgütünün karşılıklı eylem hazırlığında olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. Çetenin karşılıklı suikast planını deşifre eden polis, çok sayıda uzun namlulu silah, el bombası ve mühimmat ele geçirmişti.

İstanbul'da çatışma: Yaralılar var Kaynak : İHA

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