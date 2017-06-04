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DEAŞ Halep’deki birkaç bölgeden geri çekildi

Terör örgütü DEAŞ, geri çekilerek Halep’de bulunan bir çok endüstriyel bölgeyi, okulları ve köyleri savaşmadan Esad güçlerine bıraktı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2017 Pazar 22:57
DEAŞ Halep’deki birkaç bölgeden geri çekildi

Terör örgütü DEAŞ ve Esad arasında roller değişiyor. Esad güçleri, Halep kırsalındaki serbest bölge ve diğer birkaç bölgede ilerlemeden önce terör örgütü DEAŞ, bu bölgelerden geri çekildi. DEAŞ ve Esad güçleri arasında gerçekleşen çatışmalar sırasında DEAŞ kısa bir süreliğine geri çekildi. Esad güçleri, şehir genelinde hava bombardımanlarıyla DEAŞ ile gerçekleştirilen ve haftalarca süren çatışmaların ardından DEAŞ'ın geri çekilmesiyle Halep'in doğusunda yer alan Maskanah beldesinde kontrolü ele geçirdi. DEAŞ Halep'de bulunan bir çok endüstriyel bölgeyi, okulları ve köyleri savaşmadan Esad güçlerine bıraktı.

DEAŞ, Alkhafseh ve Maskanah bölgelerinden çekilmeden ve Esad kontrolü ele geçirmeden önce burada yaşayan insanlardan bölgeden ayrılmalarını istedi. Öte yandan bölgede yaşayan binlerce evsiz sivil, büyük bir çatışma beklerken, DEAŞ çatışma çıkarmadan bölgeyi terk etti. Kaynak : İHA

Serbest BölgeÇatışmaTerör Örgütü


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