USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

Sıcak Haber : Göztepe Süper Lig'de...!..

Bilecik’te esrarengiz köpek ölümleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bağlı Dübekli köyünde son bir ayda yaklaşık 25 köpeğin henüz tespit edilemeyen esrarengiz bir hayvan tarafından telef edilmesi köy halkı arasında paniğe neden oldu

3. Sayfa / 04 Haziran 2017 Pazar 23:54
Bilecik’te esrarengiz köpek ölümleri

Yaşanan akılalmaz olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan köy muhtarı Mustafa Yılmaz, “Senelerdir avcılık yapıyorum, ömrüm boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım.

KAÇIRDIĞI KÖPEKLERİ YİYOR

Köyümüzde bir aydır yaklaşık 25 tane köpek sırtlan olabileceğini düşündüğümüz bir yaratık tarafından telef edildi. Küçük büyük fark etmiyor, bu yaratık sadece köpek yiyor. Köyde birçok küçükbaş ve büyükbaş hayvanımız olmasına rağmen bu hayvanlarımızda herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Küçükbaş hayvanlar gün içerisinde köyde başıboş dolaşıyor ama onlara herhangi bir saldırı gerçekleşmiyor.

KÖPEKLERDEN GERİYE KAFATASI KALIYOR

Bu hayvan akşamları köyümüzün içine kadar inerek, avludaki köpeklerimizi götürüyor. Kaçırdığı köpekleri köyün etrafında ormanlık alanda yiyor. Bağlı köpeklerimizin ise bağını kopartamaz ise bulunduğu yerde öldürerek kafasına kadar her yerini yiyor. Köpeklerin sadece kafatası, pati ve iskeleti kalıyor. Bu hayvan köpeklerin diğer bütün yerlerini yiyor. Bu kurt değil. Kurt olsa, koyun sürüsüne girer ve onları da alır diye düşünüyoruz. Bu yaratık sadece köpeklerimizi alıp götürüyor. Ama nasıl yapıyorsa bir boş bulunduğumuz zamanımızı buluyor ve köpeklerimizi alıp götürüyor.

Köpeklerin bu hayvandan kurtulması imkansız. Benim sırayla 3 tane köpeğimi alıp götürdü. Ormanda köpeklerimizin leşleri veya kemiklerini bulabiliyoruz. Köyümüze dadanan bu yaratık yüzünden köyde köpek kalmadı. Köylülerimiz yaşanan bu olaylardan dolayı tedirginlik yaşıyor. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz” diyerek yaşadıkları olayı dile getirdi.

KöpekAvcılıkKöy MuhtarıMustafa YılmazSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı