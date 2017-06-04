Bilecik’te esrarengiz köpek ölümleri

Yaşanan akılalmaz olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan köy muhtarı Mustafa Yılmaz, “Senelerdir avcılık yapıyorum, ömrüm boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım.



KAÇIRDIĞI KÖPEKLERİ YİYOR



Köyümüzde bir aydır yaklaşık 25 tane köpek sırtlan olabileceğini düşündüğümüz bir yaratık tarafından telef edildi. Küçük büyük fark etmiyor, bu yaratık sadece köpek yiyor. Köyde birçok küçükbaş ve büyükbaş hayvanımız olmasına rağmen bu hayvanlarımızda herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Küçükbaş hayvanlar gün içerisinde köyde başıboş dolaşıyor ama onlara herhangi bir saldırı gerçekleşmiyor.



KÖPEKLERDEN GERİYE KAFATASI KALIYOR



Bu hayvan akşamları köyümüzün içine kadar inerek, avludaki köpeklerimizi götürüyor. Kaçırdığı köpekleri köyün etrafında ormanlık alanda yiyor. Bağlı köpeklerimizin ise bağını kopartamaz ise bulunduğu yerde öldürerek kafasına kadar her yerini yiyor. Köpeklerin sadece kafatası, pati ve iskeleti kalıyor. Bu hayvan köpeklerin diğer bütün yerlerini yiyor. Bu kurt değil. Kurt olsa, koyun sürüsüne girer ve onları da alır diye düşünüyoruz. Bu yaratık sadece köpeklerimizi alıp götürüyor. Ama nasıl yapıyorsa bir boş bulunduğumuz zamanımızı buluyor ve köpeklerimizi alıp götürüyor.



Köpeklerin bu hayvandan kurtulması imkansız. Benim sırayla 3 tane köpeğimi alıp götürdü. Ormanda köpeklerimizin leşleri veya kemiklerini bulabiliyoruz. Köyümüze dadanan bu yaratık yüzünden köyde köpek kalmadı. Köylülerimiz yaşanan bu olaylardan dolayı tedirginlik yaşıyor. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz” diyerek yaşadıkları olayı dile getirdi.