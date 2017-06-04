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Beton blok arasına düşen çocuğu imam kurtardı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçı barınağında bulunan beton blokların arasına düşen 1.5 yaşındaki çocuğu, vatandaşlar tarafından sarkıtılan imam kurtardı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2017 Pazar 12:02
Beton blok arasına düşen çocuğu imam kurtardı
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Olay, Akçakoca ilçesi balıkçı barınağı kuzey mendireğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte sahile gelen 1.5 yaşındaki çocuk, bir anda beton blokların arasında bulunan 50 santimetrelik boşluktan aşağıya düştü. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar annenin feryatları üzerine bölgeye koştu. Balıkçı barınağında balık tutan Cumayeri Evliya Cami imamı Atilla Gökdağ oltasını bırakarak hemen yardıma koştu. Vatandaşlar Gökdağ'ı ayaklarından tutarak boşluğa bıraktı. Çocuğu yakalayan imam, çıkartmayı başardı. Küçük delikten kurtarılan çocuk hemen annesine verildi.

Anne gözyaşları içinde yara almadan kurtulan oğluna sarıldı.


Kaynak : İHA


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