Başbakan Yıldırım Haymana'da iftar açtı

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, iftarda Haymana ilçesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Maviş Sarı çiftinin evine misafir oldu.



Aile fertleri ile orucunu açan Yıldırım, Haymana Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışırken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yüzde 60 özür raporu alan Şükrü Sarı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sarı ailesiyle iftarın ardından Merkez Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.



Eşi Semiha Yıldırım ile Haymana'da bir evde iftar yapmayı ve Haymanalılarla beraber olmayı istediklerini vurgulayan Yıldırım, iftarlarını yaptıklarını vatandaşlarla bir araya gelme fırsatını da yakaladıklarını belirtti.



Haymana'nın tarihi bir ilçe olduğunu, Haymana isminin Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'dan geldiğini ifade eden Yıldırım, 'Aslında onun adı Devlet Ana'dır. Devletin kurulduğu topraklar bu mübarek topraklar. Haymana'ya hep gelmeyi arzu etmiştim, nasip bugüneymiş.' diye konuştu.



İlçenin yollarına ilişkin geçmişte taleplerin bulunduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, yol yatırımlarının hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyduğunu, yıl sonuna kadar Ankara-Haymana karayolunu genişletme çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un iftarı açmadan dosyaları açtığını, ilçenin ne sorunu varsa hepsini anlattığını bildirdi.



İhtiyaçların hepsinin öncelik sırasına göre giderileceğini kaydeden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



'Her şey hallolur yeter ki gönüller bir olsun. Haymana vatanına, milletine, bayrağına gönülden bağlı, ülkesini, milletini seven vatan evlatlarının merkezidir. Sizlere milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. 15 Temmuz gecesi sizler destan yazdınız. Buradan, Türksat'ı bombalamaya çalışan alçaklara karşı binlerce Haymanalı akın akın oraya gitti ve o hayasızlara dersini verdi. Aynı şekilde Polatlı'dan Ankara'ya darbeye katılmak için gelen o alçakları durduran sizlersiniz. Sizin bu kahramanlığınız nesilden nesile anlatılacak. Darbe sonrası meydanları boş bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun.'



- 'Haymana'ya yakışanı yapmak boynumuzun borcudur'



Haymana'nın çok büyük zenginliklerinin olduğunu, ılıcasının yeterince tanınmadığını ancak ılıcanın sıcaklığı ve kimyasal terkibi bakımından dünyada ön sıralarda geldiğini, tanıtılması için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Yıldırım, 'Siz hiç merak etmeyin her şey hallolur. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim oldukça bize kimse bir şey yapamaz. Ne FETÖ ne DEAŞ ne bölücü terör örgütü. Kim olursa olsun, bu milletin cesur yüreği, vatan sevgisi, birlik, beraberlik aşkı sayesinde bunların hepsi vız gelir, tırıs gider.' diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, ilçeye turizm meslek lisesi yapacaklarını, lisenin inşaatına yakında başlanacağını, doğalgazın geleceğini, ilçenin fakülte talebinin de karşılanacağını açıkladı.



Haymana'nın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 70 'evet' oyuyla kendisine yakışanı yaptığına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:



'Haymana'ya yakışanı yapmak boynumuzun borcudur. Şunu unutmayın yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu herkes bilmelidir. İnşallah bu anlayışımız, dayanışmamız daim olsun. Ülkemize, milletimize, birliğimize zarar vermeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Gazilerimiz bizim baş tacımız. Şehitlerimiz bizim yıldızımız. Gökte parlayan her yıldız birer şehidimizi temsil ediyor. Onlar bu bayrağı indirtmedi, ezanları dindirtmedi. Bizim görevimiz, onların hatıralarını en güzel şekilde yaşatmak. Onun için daha çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam.'



Başbakan Yıldırım, daha sonra Paşa Camisi'nde teravih namazı kıldı.



Yıldırım, vatandaşlarla namaz çıkışında sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



